Emre Belözoğlu: 'Her sporcu için zordu'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile oynayacakları final öncesi konuştu.



Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Bizim için 12. ayı bulan uzun bir süreç. Her sporcu için zor bir sezondu. Takımım bence iyi iş çıkardı. Ligi iyi bitirdik. Kupada finaldeyiz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçı kazanıp, kulümüzün Avrupa kupalarına katılma geleneğini devam ettirmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum" dedi.



"Hak eden kazansın" diyen genç çalıştırıcı, "Centilmence, dostça, hak edenin kazandığı bir maç olsun. Biz de kendimize göre bir senaryo çalıştık ve inşallah finalde karşılığını alırız" ifadelerini kullandı.



Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyleyen Belözoğlu, "Bizim için çok önemli Avrupa kupalarına katılmak. Geçen sene geldiğimizden beri önemli işler başardık. Finali kazanmak ve takımımızı tekrar Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivili toplum örgütü. Önemli olan sahada dostça, hak edenin kazandığı bir maç olması. İnşallah kazanan biz oluruz" diye konuştu.



Ayrıca, "Rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz. Yanımda oturan hocam da, yıllarca bu maçları oynamış, kupalar kazanmış bir teknik adam. Finaller kendi içinde anlarını doğru oynamanız gereken maçlardır. Son dönemde bence yukarıya doğru performansımız olduğumuz olduğunu düşünüyorum. Rakibin çok güçlü yönleri var, eksikleri var. Elimden geldiğinde takımımı hazırlamaya çalıştım. Kolay maç olmayacak. Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var. Biz de son dönemde iyi işler yaptık. Takımımı hazırladım, kafamızda bir senaryo var. Umarım gerçekleşir ve kazanan biz oluruz" açıklamasını yaptı.



Önlerinde hala kazanılması gereken iki kupa olduğunu belirten genç teknik adam, "Avrupa kupalarına katılmak kulübümüzün genlerinde olduğunu söylemiştim. Ligin 5. sırada bitirdiğimiz için sadece bu yoldan geçiyor. O yüzden oyuncularımı motive ediyor. Karşınızda önemli, büyük bir takım var. Bu finalleri çok oynamış bir takım Fenerbahçe. Fenerbahçe güçlü bir takım ama biz de güçlü bir takımız. Her iki takımın da oyuncuların motive olması gereken yer, ülkemizde 3 kupa var. Bir tanesini Galatasaray kazandı. 2 kupa hala boşta duruyor. Bu iki kupayı kazanabilecek iki tane takım var, biz ve Fenerbahçe. Bizim hedefimiz bu maçı kazanmak ve Avrupa kupalarına katılmak ve sonrasında Süper Kupa'yı kazanmak. İki takım oyuncuları da böyle düşünürse keyifli bir maç ortaya çıkacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.





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