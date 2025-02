Emre Belözoğlu: 'Hedefi alttaki 4'lüyle arayı açmak'

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kısa vadedeki en büyük hedeflerinin ligin alt sıralarındaki dörtlü gruptan uzaklaşmak olduğunu belirtti.



Belözöğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçının kendi adına hedefleri olan iki takım için de zor geçeceğini söyledi.



Antalyaspor'da göreve geldiği günden bu yana oyuncuların çalışma isteği ve gösterdikleri uygulama çabasının kendisini mutlu ettiğine değinen Belözöğlu, ligdeki son 2 maçta Hatayspor'u deplasmanda yendiklerini, Beşiktaş ile de berabere kaldıklarını anımsattı.



Belözoğlu, "İstediğimiz puanları yakalamak adına Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. 2 gün süremiz var. En iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızın da desteğiyle oyuncularımın çok güzel bir maç çıkartacaklarına inanıyorum. Önümüzde kritik Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçları var. Bizim için her maç değerli ve önemli. Antalyaspor olarak kısa vadedeki en büyük hedefimiz ligin alt sıralarındaki dörtlü gruptan olabildiğince uzaklaşmak. 8 puanlık bir fark var. Bunu daha da arttırarak orta vadeli hedeflerimize geçmek istiyoruz." dedi.



- "Üst sıralardaki takımlardan da puan almayı hedefliyoruz"



Antalyaspor'un ligin ilk yarısında genellikle sıralamada kendisinin altında yer alan takımlara karşı galibiyet aldığına dikkati çeken Belözoğlu, "Üst sıralardaki takımlara karşı da mağlubiyet yaşamış takım kimliğindeydi. Biz bu durumu değiştirmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.



"Üst sıralardaki takımlardan da puan almayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Belözoğlu, "İnandığımız oyun ve gücümüze göre her maçı kazanma adına plan yapan bir ekibiz. Her maçı kazanabilecek planları yapıp hedeflediğimiz puanlara ulaşabilmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.



Antalyaspor'un ekonomisi güçlü bir şehrin takımı olduğuna işaret eden Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Antalyaspor'a çok daha büyük hedefler, çok daha kurumsallık, şehrin dinamiklerinin bir olduğu görüntü yakışır. Biz de takımımla şehrin dinamiklerini harekete geçirecek, onları kulübe ve takıma daha da fazla destek verecek hale getirecek skorlar alıp, mutlu edecek, taraftarımızı, aileleri stada çekecek bir hava oluşturmak istiyoruz. Antalyaspor'la ilgili en büyük hayalim bu. Bunu başarmak için çok ama çok çalışacağız."