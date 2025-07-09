Dallas Mavericks'in çaylak yıldızı Cooper Flagg, NBA kariyerinin ilk sezonunda sıra dışı bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.Mavericks başantrenörü Jason Kidd'in onu oyun kurucu olarak kullanma planını memnuniyetle karşıladığını söyledi.Düzenlenen basın toplantısında konuşan 2025 NBA Draftı'nın 1 numarası Flagg, topla oynama ve hücumu yönlendirme konusunda özgüvenli olduğunu belirtti:Flagg, oyun kurucu özelliklerinin güçlü olduğunu ve yeni rolleri denemekten heyecan duyduğunu belirterek,dedi.Hall of Fame oyun kurucusu olan Jason Kidd, Flagg'in çok yönlülüğünden oldukça etkilenmiş durumda. Kidd, çaylak oyuncuyuçıkararak nasıl tepki vereceğini görmek istiyor.Flagg, Duke Üniversitesi'ndeki ilk yılında 19.2 sayı, 7.5 ribaunt ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynayarak dikkat çekmişti. 2.06 metre boyundaki forvetin top hakimiyeti ve saha görüşü, onu NBA'de farklı bir oyuncu profiline taşıyor.Mavericks, geçtiğimiz sezonu 39–43'lük bir dereceyle tamamlamış ve Play-In Turu'nda elenmişti. Kulüp başkanı Nico Harrison, Flagg'i "franchise'ın geleceği" olarak tanımlayarak, Kyrie Irving, Klay Thompson ve Anthony Davis gibi yıldızların yanında hemen katkı vermesini beklediklerini ifade etti.Başantrenör Kidd'in "pozisyonsuz basketbol" anlayışı çerçevesinde Flagg, Mavericks'in hücum kimliğini yeniden şekillendirebilir. Kidd,diyerek Flagg'in potansiyelini özetledi.