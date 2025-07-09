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Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunda da kadrosunda yer alan Şilili stoper Enzo Roco ile yeniden anlaştı. 32 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

calendar 09 Temmuz 2025 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: karagumruk.com.tr
Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı giyen Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'ta da forma giyen 32 yaşındaki stoper, 33 maçta Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.

Açıklamada, "Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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