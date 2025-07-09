Göztepe'den Romulo açıklaması!

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, genç yıldız Romulo'ya yönelik transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sepil, oyuncuya çok sayıda talip olduğunu belirtirken, kulübün hedeflediği bonservis bedelini de duyurdu.



"ÇOK CİDDİ TALİPLER VAR"



Romulo'nun transfer sürecini sportif direktör Rasmus Ankersen ile Ivan Bravo'nun yürüttüğünü söyleyen Sepil, "Romulo'yu herkes merak ediyor. Çok ciddi talepler var, yazılı teklifler var. Üç kulüpten resmi teklif aldık. Aynı zamanda sözlü müzakereler de devam ediyor" dedi.

20 milyon doların üzerinde bir gelir beklentilerinin altını çizen Mehmet Sepil, "Bizim hedefimiz 20 milyon doların üzerinde bir satış gerçekleştirmek. Şu anda elimizde teklifler var ve birkaç gün içinde bu konunun netleşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon İzmir ekibi Göztepe ile 33 maçta boy gösteren Romulo, 17 gol 10 asistlik katkı sağladı.