Cristiano Ronaldo'nun Jota'nın cenazesine katılmama sebebi!

Geçtiğimiz hafta İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Diogo Jota ve kardeşi Andre, futbol dünyasını yasa boğmuştu.
RONALDO'NUN OLMAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Andre ve Jota için düzenlenen cenaze törenine Liverpool ve Portekiz Milli Takım futbolcularının yanı sıra futbol dünyasından önemli isimler katılmıştı. Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı olan Cristiano Ronaldo'nun ise bu törende yer almaması büyük tepki çekmişti.
KIZ KARDEŞİ, CR7'NİN NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI
Cenaze törenine katılmadığı için sosyal medyada linçlenen Cristiano Ronaldo için kız kardeşi Katia Aveiro tepkilere yönelik açıklamada bulundu.
Aveiro yaptığı açıklamada, "Babam öldüğünde, kaybın acısına ek olarak, mezarlıkta bir kamera çığı ve meraklı izleyicilerle uğraşmak zorunda kaldık. Tarifsiz bir yıkımdı, mezarlar tahrip edildi, duvarlar saygısızca aşıldı." ifadelerini kullandı.
"CRISTIANO'YA FAZLA İLGİ GÖSTERİLECEKTİ"
Ronaldo'nun kız kardeşi açıklamasının devamında, "Veda bile edemedik. Çocuklar hiçbir zaman şapelden çıkamadı; o kadar büyük bir kargaşa vardı. Kimin başsağlığı dilediğini bile hatırlamıyorum ve acım çok büyüktü. Cristiano'ya bugün daha da fazla ilgi gösterilecekti. Ve bu, Diogo ve André'nin ailesi için her şeyi daha da zorlaştıracaktı." şeklinde konuştu.
Portekizli yıldızın cenaze törenine katılmamasına destek çıkan Aveiro, "Kardeşimin yokluğunu eleştiren veya desteğini sorgulayan bir mesaj atan olursa, sorgusuz sualsiz engellerim. Bu fanatizm, bu asılsız eleştiriler yorucu. Televizyon kanallarının, yorumcuların ve sosyal medyanın, iki kardeşin kaybıyla yıkılmış bir ailenin acısını saygıyla anmak yerine, yokluğa odaklanmasını görmek son derece utanç verici. Bu gerçeklikten utanıyorum. Dünya bugün böyle: değersiz fikirler, kalpsiz insanlar. Üzücü." açıklamasında bulundu.
RONALDO'NUN OLMAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Andre ve Jota için düzenlenen cenaze törenine Liverpool ve Portekiz Milli Takım futbolcularının yanı sıra futbol dünyasından önemli isimler katılmıştı. Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı olan Cristiano Ronaldo'nun ise bu törende yer almaması büyük tepki çekmişti.
KIZ KARDEŞİ, CR7'NİN NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI
Cenaze törenine katılmadığı için sosyal medyada linçlenen Cristiano Ronaldo için kız kardeşi Katia Aveiro tepkilere yönelik açıklamada bulundu.
Aveiro yaptığı açıklamada, "Babam öldüğünde, kaybın acısına ek olarak, mezarlıkta bir kamera çığı ve meraklı izleyicilerle uğraşmak zorunda kaldık. Tarifsiz bir yıkımdı, mezarlar tahrip edildi, duvarlar saygısızca aşıldı." ifadelerini kullandı.
"CRISTIANO'YA FAZLA İLGİ GÖSTERİLECEKTİ"
Ronaldo'nun kız kardeşi açıklamasının devamında, "Veda bile edemedik. Çocuklar hiçbir zaman şapelden çıkamadı; o kadar büyük bir kargaşa vardı. Kimin başsağlığı dilediğini bile hatırlamıyorum ve acım çok büyüktü. Cristiano'ya bugün daha da fazla ilgi gösterilecekti. Ve bu, Diogo ve André'nin ailesi için her şeyi daha da zorlaştıracaktı." şeklinde konuştu.
Portekizli yıldızın cenaze törenine katılmamasına destek çıkan Aveiro, "Kardeşimin yokluğunu eleştiren veya desteğini sorgulayan bir mesaj atan olursa, sorgusuz sualsiz engellerim. Bu fanatizm, bu asılsız eleştiriler yorucu. Televizyon kanallarının, yorumcuların ve sosyal medyanın, iki kardeşin kaybıyla yıkılmış bir ailenin acısını saygıyla anmak yerine, yokluğa odaklanmasını görmek son derece utanç verici. Bu gerçeklikten utanıyorum. Dünya bugün böyle: değersiz fikirler, kalpsiz insanlar. Üzücü." açıklamasında bulundu.