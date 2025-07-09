Cristiano Ronaldo'nun Jota'nın cenazesine katılmama sebebi!

Geçtiğimiz hafta İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Diogo Jota ve kardeşi Andre, futbol dünyasını yasa boğmuştu.Andre ve Jota için düzenlenen cenaze törenine Liverpool ve Portekiz Milli Takım futbolcularının yanı sıra futbol dünyasından önemli isimler katılmıştı. Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı olan Cristiano Ronaldo'nun ise bu törende yer almaması büyük tepki çekmişti.Cenaze törenine katılmadığı için sosyal medyada linçlenen Cristiano Ronaldo için kız kardeşi Katia Aveiro tepkilere yönelik açıklamada bulundu.Aveiro yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Ronaldo'nun kız kardeşi açıklamasının devamında,şeklinde konuştu.Portekizli yıldızın cenaze törenine katılmamasına destek çıkan Aveiro,açıklamasında bulundu.