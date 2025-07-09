Ezginur Türkmen, atıcılıkta Türkiye'yi temsil edecek

Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde yapılacak olan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne Atıcılık dalında tek kadın sporcu olarak Türkiye'yi Samsun'dan Ezginur Türkmen temsil edecek.Üsküp'te 20-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne 14 spor dalından 48 ülke katılacak. Olimpiyatlara Türkiye de 61 kız ve 58 erkek olmak üzere toplam 119 genç sporcu ile katılım sağlayacak. Samsun Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan Atıcılık Sporcusu Ezginur Türkmen'de Türkiye'yi tek kadın atıcılık sporcusu olarak olimpiyatlarda temsil edecek.Sporcusu Ezginur'a çok güvendiğini belirten Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atıcılık Antrenörü Murat Gürsel, "Ezginur, 4 yıldır bizimle beraber. Spora başladığı ilk günden bu yana aksatmadan antrenmanlarını eksiksiz yapıyor. Buda kendisine başarıyı getirdi" dedi.Olimpiyatlara atıcılık dalında tek kadın olarak katılmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Atıcılık Sporcusu Ezginur Türkmen,diye konuştu.