Başakşehir, Shomurodov'da mutlu sona yakın!

ROMA'YA %10'LUK SONRAKİ SATIŞ PAYI

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

SEZON PERFORMANSI



Rams Başakşehir, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Gündemdeki son isim Shomurodov.Fabrizio Romano'nun haberine göre Başakşehir, Özbek golcüyü 3 milyon Euro karşılığında kiralamak üzere Roma ile el sıkıştı. Anlaşma kapsamında 2.7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.Taraflar arasında varılan anlaşmada, Roma'nın ileride gerçekleşecek olası bir satıştan %10 pay alacağı da belirtildi. Başakşehir böylece, Shomurodov transferi için hem kısa hem uzun vadeli bir planlama yapmış oldu.Fabrizio Romano'nun haberine göre 30 yaşındaki forvetin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Roma'da 37 maça çıkan Özbek futbolcu 7 gol atarken 5 de asist kaydetti.