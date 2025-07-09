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Başakşehir, Shomurodov'da mutlu sona yakın!

Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, İtalya Serie A'da Roma forması giyen Eldor Shomurodov transferinde mutlu sona yaklaştı.

calendar 09 Temmuz 2025 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Başakşehir, Shomurodov'da mutlu sona yakın!
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Rams Başakşehir, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Gündemdeki son isim Shomurodov.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Başakşehir, Özbek golcüyü 3 milyon Euro karşılığında kiralamak üzere Roma ile el sıkıştı. Anlaşma kapsamında 2.7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.
ROMA'YA %10'LUK SONRAKİ SATIŞ PAYI

Taraflar arasında varılan anlaşmada, Roma'nın ileride gerçekleşecek olası bir satıştan %10 pay alacağı da belirtildi. Başakşehir böylece, Shomurodov transferi için hem kısa hem uzun vadeli bir planlama yapmış oldu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME 


Fabrizio Romano'nun haberine göre 30 yaşındaki forvetin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Roma'da 37 maça çıkan Özbek futbolcu 7 gol atarken 5 de asist kaydetti.

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