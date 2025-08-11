Jack Grealish, Everton'a gidiyor

Everton, kadrosunu Jack Grealish ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Grealish'in kiralık transferi için Manchester City ile anlaşma sağladı.



29 yaşındaki futbolcunun, Everton için kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.



Manchester City'de geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan İngiliz yıldız, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



