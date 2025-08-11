11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-028'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Jack Grealish, Everton'a gidiyor

Everton, Jack Grealish'in kiralık transferi için Manchester City ile anlaşma sağladı.

11 Ağustos 2025 13:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jack Grealish, Everton'a gidiyor




Everton, kadrosunu Jack Grealish ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Grealish'in kiralık transferi için Manchester City ile anlaşma sağladı.

29 yaşındaki futbolcunun, Everton için kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan İngiliz yıldız, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
