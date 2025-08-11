11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-023'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-023'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında karşılaşacağı Feyenoord maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Sakatlığını atlatan Becao takıma dönerken, Mert Hakan çalışmada yer almadı.

calendar 11 Ağustos 2025 19:21 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 20:35
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Salı günü Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2'nin ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde bireysel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.


Antrenmana sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş katılmazken, sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ilk bölümde takımla, sonrasında ise bireysel çalıştı.

İdmanı, kulüp başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Ahmet Ketenci de takip etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

  • KL
