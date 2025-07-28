2025 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yılın 2. YÖKDİL uygulaması yapıldı. İki yüz yüze üç de online olmak üzere yılda 5 defa YÖKDİL sınavı gerçekleştiriliyor. 80 soruluk sınav sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşuyor. Sınava katılan adaylar sonuçlarını, sonuç tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek. 2025 YÖKDİL/2 ne zaman açıklanır?

ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL/2, toplamda 3 saat sürdü. Sınava katılan adayların cevapları ve soru kitapçığı ise yine ÖSYM tarafından sınavın akabinde paylaşıldı.

Yılın son YÖKDİL uygulamasının sonuçları 15 Ağustos tarihinde ÖSYM sonuç ekranından adaylarla paylaşılacak.

Sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.