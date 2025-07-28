Haber Tarihi: 28 Temmuz 2025 10:48 -
Güncelleme Tarihi:
28 Temmuz 2025 10:48
2025 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2. sınavı ÖSYM tarafından 27 Temmuz günü gerçekleştirildi. Adaylar sınav soru kitapçığı ile cevap anahtarlarına odaklandı. Aynı zamanda 2025 YÖKDİL/2 sonuç tarihi de adayların gündeminde. 80 sorunun yer aldığı sınav toplamda 3 saat sürdü. Şimdiden puan hesaplamalarına başlayanlar ''YÖKDİL sonuç tarihi'' araştırması yapıyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yılın 2. YÖKDİL uygulaması yapıldı. İki yüz yüze üç de online olmak üzere yılda 5 defa YÖKDİL sınavı gerçekleştiriliyor. 80 soruluk sınav sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşuyor. Sınava katılan adaylar sonuçlarını, sonuç tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek. 2025 YÖKDİL/2 ne zaman açıklanır?
YÖKDİL/2 SORU VE CEVAPLARI
ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL/2, toplamda 3 saat sürdü. Sınava katılan adayların cevapları ve soru kitapçığı ise yine ÖSYM tarafından sınavın akabinde paylaşıldı.
YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025
Yılın son YÖKDİL uygulamasının sonuçları 15 Ağustos tarihinde ÖSYM sonuç ekranından adaylarla paylaşılacak.
Sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.
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