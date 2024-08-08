Brawl Stars kapanacak mı, kapanıyor mu? Brawl Stars ne zaman kapanacak?

Son dönemin popüler oyunlarından Brawl Star özellikle Türkiye'de oldukça geniş bir kitleye sahip. Daha çok küçük yaş kitlesi tarafından oynanan Brawl Stars ilk olarak Supercell tarafından 15 Haziran 2017'de beta sürümü ile çıkarılmıştı. Zaman zaman oyunun sunucularında çeşitli problemler yaşanabiliyor. Peki, Brawl Stars açık mı, kapanacak mı? İşte Brawl Stars hata raporları 8 Ağustos 2024!



BRAWL STARS AÇIK MI, TÜRKİYE'DE KAPANACAK MI?



Son dönemde bazı oyunlar çeşitli ihlaller gerekçesiyle BTK tarafından kapatıldı. Son olarak 7 Ağustos'ta Roblox oyununa erişim engeli getirildi. Brawl Stars oyunu için şu ana kadar böyle bir gündem olmadı. Brawl Stars Türkiye'de şu an açık ve kapatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



BRAWL STARS ÇÖKTÜ MÜ? (8 AĞUSTOS 2024)



Brawl Stars oyununda zaman zaman çeşitli problemler yaşanıyor. 8 Ağustos Perşembe günü için sunucularda herhangi bir problem gözükmüyor. Sunucularda bir problem olduğu takdirde 'Downdetector' sitesindeki raporlara yansıyor.

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