Giacomo Raspadori, Atletico Madrid'de

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, forvet hattına takviye yaptı.
İspanyol kulübü, Napoli forması giyen Giacomo Raspadori'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Atletico Madrid, transfer için Napoli'ye 22 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus ödeyecek. 24 yaşındaki İtalyan futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 29 maça çıkan İtalyan yıldız, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.
