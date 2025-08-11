11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-028'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Giacomo Raspadori, Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, Napoli'den Giacomo Raspadori'yi 22 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus karşılığında transfer etti.

calendar 11 Ağustos 2025 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Giacomo Raspadori, Atletico Madrid'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, forvet hattına takviye yaptı.

İspanyol kulübü, Napoli forması giyen Giacomo Raspadori'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Atletico Madrid, transfer için Napoli'ye 22 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus ödeyecek. 24 yaşındaki İtalyan futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 29 maça çıkan İtalyan yıldız, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.