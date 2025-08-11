11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-028'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Karşıyaka ikinci provada mağlup

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Kartepe kampında sürdüren Karşıyaka, ikinci özel maçında 2'nci Lig ekibi Fethiyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, eski teknik patronlarından Selahaddin Dinçel'in çalıştırdığı rakibi önünde tek golü Mustafa Durgun'un ayağından buldu. Karşıyaka kampta daha önce hava şartları nedeniyle 2 günde tamamlanabilen özel maçta Orduspor 1967'yi 3-2 yendi.

Karşıyaka'nın o maçta gollerini Mehmet Güneş, Ömer Faruk Sezgin ve Tolga Ünlü kaydetti. Karşıyaka, Kartepe'deki üçüncü hazırlık maçını 2'nci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor ile perşembe günü yapacak. Kaf-Kaf cuma günü de kampı tamamlayıp İzmir'e dönecek. Yeşil-kırmızılı ekip aynı rakibiyle 22 Ağustos'ta da sezon açılışında karşılaşacak.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
