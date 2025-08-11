Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.
- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 40. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 40. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.
- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 40. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 40. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 94
| 46
| 28
| 20
| 136
| 96
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 39
| 14
| 12
| 13
| 57
| 48
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 287
| 113
| 61
| 113
| 392
| 409