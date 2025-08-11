11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-023'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-023'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.

calendar 11 Ağustos 2025 12:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.


 - Şampiyonlar Ligi elemelerinde 40. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 40. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.

 - Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 94

 46

 28

 20

 136

 96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 39

 14

 12

 13

 57

 48
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 287

 113

 61

 113

 392

 409
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.