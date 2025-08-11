11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-027'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-027'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Serdal Adalı'dan Jadon Sancho açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gerçekleştirdiği basın toplantısında gelen Jadon Sancho sorusunu cevapladı.

calendar 11 Ağustos 2025 15:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Toplantıda Adalı'ya yöneltilen Jadon Sancho'nun transferiyle alakalı soruya Serdal Adalı, cevap verdi.

"BEN DE ÇOK İSTİYORUM"

Sancho transferini kendisinin de çok istediği belirten Adalı, "Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ TERCİH EDİYORLAR"

Bu düzeydeki futbolcuların Şampiyonlar Ligi'ni tercih ettiğini aktaran Adalı, "Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz. Beşiktaş camiası içini rahat tutsun." sözlerini sarf etti.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
