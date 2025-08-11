Serdal Adalı'dan Jadon Sancho açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Toplantıda Adalı'ya yöneltilen Jadon Sancho'nun transferiyle alakalı soruya Serdal Adalı, cevap verdi.
"BEN DE ÇOK İSTİYORUM"
Sancho transferini kendisinin de çok istediği belirten Adalı, "Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ TERCİH EDİYORLAR"
Bu düzeydeki futbolcuların Şampiyonlar Ligi'ni tercih ettiğini aktaran Adalı, "Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz. Beşiktaş camiası içini rahat tutsun." sözlerini sarf etti.
Toplantıda Adalı'ya yöneltilen Jadon Sancho'nun transferiyle alakalı soruya Serdal Adalı, cevap verdi.
"BEN DE ÇOK İSTİYORUM"
Sancho transferini kendisinin de çok istediği belirten Adalı, "Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ TERCİH EDİYORLAR"
Bu düzeydeki futbolcuların Şampiyonlar Ligi'ni tercih ettiğini aktaran Adalı, "Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz. Beşiktaş camiası içini rahat tutsun." sözlerini sarf etti.