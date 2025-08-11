11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-021'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-021'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Almanya'nın başkenti Berlin'de GS Store açıldı

Galatasaray, Almanya'nın başkenti Berlin'de resmi lisanslı ürünlerinin satılacağı GS Store'u açtı.

calendar 11 Ağustos 2025 17:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store açıldı.

Şehrin güneyinde Rathaus Steglitz metro istasyonunun yakınındaki Albrecht ve Schloss caddelerinin kesiştiği yerde GS Store, sarı kırmızılı taraflara kapılarını açtı.

GS Store'un X hesabından yapılan paylaşımda, 11TeamSports ile başlatılan iş birliğinin ilk adımı olarak Berlin'de 11TS mağazasında GS Store alanının açıldığı belirtilerek, "Avrupa'daki taraftarlarımız için yeni bir buluşma noktası artık hazır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Galatasaray'ın resmi lisanlı ürünlerinin Berlin'deki mağazada taraftarlarla buluştuğu kaydedildi.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
