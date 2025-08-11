Robin van Persie: 'Evimde gibi hissediyorum'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Feyenoord'un teknik direktörü Robin van Persie, inandıklarını oyunu oynayacaklarını söyledi.



Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, Kadıköy'de tekrar olduğu için evinde gibi hissettiğini aktardı.



"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"



İlk maçtaki skorun oyun planlarını değiştirmeyeceğini dile getiren Van Persie, "Burada olmak çok güzel, evimde hissediyorum. 2015'te bu sandalyede oturuyordum. Çalışanlardan bile bazıları aynı bu güzel hissettiriyor. Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız." ifadelerini kullandı.

Kazanmaları halinde sevineceğini ve bunun Fenerbahçe'ye bir saygısızlık olmadığını anlatan Van Persie,şeklinde görüş belirtti.Atmosfere ilişkin futbolcularıyla konuştuğunu ama kendilerinde de benzer bir durum olduğu için çok detaya girmeye gerek duymadığını vurgulayan genç teknik adam, Türkiye'de oynadığı dönemdeki hakem performanslarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:Tur şansını iki takım adına aynı gördüğünü aktaran Van Persie,değerlendirmesinde bulundu.Futbolda yaş ortalamasının çok önemli olmadığını belirten Hollandalı çalıştırıcı,diye konuştu.Van Persie, lig maçlarının ertelenmemesine ilişkin ise 6 günde 3 maç oynadıklarını ve bu konuda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.Feyenoord'un orta saha oyuncularından Sem Steijn, kendi oyunlarını oynamaları gerektiğini dile getirdi.Kadıköy'deki atmosferi bildiğini vurgulayan Steijn,şeklinde konuştu.Steijn, her antrenmandan sonra duran top çalıştığını da sözlerine ekledi.