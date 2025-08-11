Manchester City'nin yeni hedefi: Rodrygo

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Manchester City, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo ile ilgileniyor.Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Jack Grealish takımdan ayrıldı. McAtee ve Savinho'nun da ayrılık ihtimali yüksek. Bu gelişmeler sonrası City, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo'yu gündemine aldı.Teknik direktör Pep Guardiola'nın çok beğendiği 23 yaşındaki oyuncu, kulübün "rüya transferi" olarak görülüyor.Real Madrid ise Rodrygo'yu sadece oyuncu isterse göndermeye sıcak bakıyor. İspanyol ekibinin talebi ise yaklaşık 100 milyon euro.Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 54 resmi maça çıkan Rodrygo, 14 gol ve 11 asist yaptı.