11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-029'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-048'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Manchester City'nin yeni hedefi: Rodrygo

Manchester City, takımdan ayrılacak oyuncuların ardından Real Madrid forması giyen Rodrygo için hamle yapmayı düşünüyor.

calendar 11 Ağustos 2025 17:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Manchester City'nin yeni hedefi: Rodrygo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Manchester City, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo ile ilgileniyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Jack Grealish takımdan ayrıldı. McAtee ve Savinho'nun da ayrılık ihtimali yüksek. Bu gelişmeler sonrası City, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo'yu gündemine aldı.

Teknik direktör Pep Guardiola'nın çok beğendiği 23 yaşındaki oyuncu, kulübün "rüya transferi" olarak görülüyor.


100 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Real Madrid ise Rodrygo'yu sadece oyuncu isterse göndermeye sıcak bakıyor. İspanyol ekibinin talebi ise yaklaşık 100 milyon euro.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 54 resmi maça çıkan Rodrygo, 14 gol ve 11 asist yaptı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.