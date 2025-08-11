11 Ağustos
Eskişehirspor ve Bursaspor'dan doğa için anlamlı iş birliği

Eskişehirspor ve Bursaspor, güçlerini toplumsal bir amaç uğruna birleştirerek Türkiye'ye örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

calendar 11 Ağustos 2025 18:06
Haber: Basın Bülteni
Eskişehirspor ve Bursaspor'dan doğa için anlamlı iş birliği
Anadolu'nun iki büyük spor kulübü Eskişehirspor ve Bursaspor, güçlerini toplumsal bir amaç uğruna birleştirerek Türkiye'ye örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

İki köklü kulüp, "Doğa İçin Tek Yürek" adını verdikleri inisiyatifle, bilet geliri tamamen yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacak bir dostluk maçı düzenliyor.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, projenin önemini, "Bursaspor ve Eskişehirspor sadece birer futbol kulübü değil, aynı zamanda şehirlerinin ve toplumun birer parçasıdır. Doğamıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, bu anlamlı projede Eskişehirspor ile omuz omuza vermekten gurur duyuyoruz," sözleriyle vurguladı.

Bu tarihi iş birliğinin önemine dikkat çeken Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ise, "Bizim dostluğumuz, sahadaki 90 dakikadan çok daha derindir. Söz konusu memleketimiz olduğunda hepimiz aynı takımdayız. Bu maç, yeşil sahalardan yanan ormanlarımıza uzanan bir umut köprüsü olacak. Futbolun birleştirici gücünü toplumsal fayda için harekete geçiriyoruz," dedi.

Projenin kamuoyunda bulduğu pozitif karşılık, bilet satışlarına da rekor bir başlangıçla yansıdı. Biletlerin satışa çıktığı ilk gün Eskişehirspor taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletleri anında tükenirken, Bursaspor taraftarları ise ilk 24 saatte 24.000 bilet alarak bu anlamlı kampanyaya ne denli büyük bir destek verdiklerini gösterdi.

16 Ağustos Cumartesi günü Matlı Atatürk Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, sporseverleri yalnızca bir futbol maçına değil, aynı zamanda geleceğe nefes olacak bir fidan dikme seferberliğine tanıklık etmeye ve destek olmaya davet ediyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
