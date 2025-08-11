11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-026'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-026'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-046'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Galatasaray Kadın Voleybol'da Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı

Galatasaray Daikin, İtalya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Myriam Sylla'yı transfer etti. Sylla, pasör çaprazı ve smaçör olarak görev yapabiliyor.

11 Ağustos 2025 20:16 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 20:27
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Kadın Voleybol'da Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı






Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Fildişi Sahili asıllı İtalyan oyuncu Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Milli Takımı forması da giyen deneyimli oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak İtalya'nın Vero Volley Milano ekibinde forma giyen Myriam Sylla, pasör çaprazı ve smaçör olarak oynayabiliyor. Sylla, geçen yıl İtalya Milli Takımı'yla olimpiyat şampiyonluğu yaşamıştı.


SYLLA KİMDİR

Myriam Sylla, 8 Ocak 1995 doğumlu, Fildişi Sahili kökenli İtalyan voleybolcudur. Smaçör ve pasör çaprazı olarak görev almakta olup, İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanıdır.

ULUSLARARASI ÖDÜLLERİ

2024 Paris Olimpiyatları: Altın madalya, turnuvanın en iyi smaçörü seçildi
2022 Dünya Şampiyonası: Bronz madalya, en iyi smaçör ödülü.
2021 Avrupa Şampiyonası: Altın madalya, en iyi smaçör ödülü
2022 ve 2024 FIVB Milletler Ligi: Altın madalya, en iyi smaçör ödülü
2018 Dünya Şampiyonası: Gümüş madalya, en iyi smaçör ödülü
2019 Avrupa Şampiyonası: Bronz madalya, en iyi smaçör ödülü

BİREYSEL ÖDÜLLERİ

2018, 2019, 2021, 2022 Avrupa Şampiyonası: En İyi Smaçör
2024 Paris Olimpiyatları: En İyi Smaçör
2025 FIVB Milletler Ligi: En İyi Smaçör

