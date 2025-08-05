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Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı MEB takvimi belli oldu
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2025 13:46 -
Güncelleme Tarihi:
05 Ağustos 2025 13:46
Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı MEB takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı, ara tatillerin ve sömestr tatilinin hangi tarihlere denk geleceği netleşti. Özellikle yaz tatilinin son günlerine girilirken "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte 2025-2026 MEB çalışma takvimine göre okulların açılış tarihi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarih itibarıyla tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde ders zili çalacak. Böylece öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarına dönecek.
ARA TATİL VE SÖMESTR TAKVİMİ 2025
Yeni dönemde okulların sadece açılış tarihi değil, aynı zamanda ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de planlandı. Öğrenci ve velilerin tatil planlarını yaparken göz önünde bulundurması gereken tarih aralıkları şu şekilde:
1. Ara Tatil:
10 Kasım 2025 Pazartesi – 14 Kasım 2025 Cuma
(Hafta sonu dahil toplam 9 gün)
Yarıyıl (Sömestr) Tatili:
19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma
(Hafta sonlarıyla birlikte toplam 16 gün)
2. Ara Tatil:
16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma
(Yine hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil)
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Yaz tatili yaklaşık 2,5 ay sürecek ve bir sonraki eğitim yılı eylül ayında başlayacak.
UYUM HAFTASI TARİHİ
Okula yeni başlayacak olan öğrenciler için uygulanacak olan uyum eğitimi haftası ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte özellikle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon süreci desteklenecek.
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