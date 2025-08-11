11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-029'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-048'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Kingsley Coman Arabistan yolunda

Bayern Münih formasını terleten Kingsley Coman, Al Nassr ile transferde anlaşma sağladı.

calendar 11 Ağustos 2025 13:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kingsley Coman Arabistan yolunda
Yaz transfer döneminde Joao Felix ve Inigo Martinez gibi önemli isimleri kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bir yıldız transferini daha bitirmeye hazırlanıyor.

Sky'da çıkan haberlere göre Kingsley Coman'ın Al Nassr'a transferinde pürüz kalmadı.

100 MİLYON EURO MALİYET


Al Nassr, Bayern Münih ile yaptığı görüşmeler sonrasında bonservis konusunda anlaşma sağlayabildi. Suudi Arabistan kulübü, Bayern Münih'e bonservis ücreti olarak 35 milyon euro ödeyecek.

Al Nassr, Comanile de 3 yıllığına anlaşma sağladı. Fransız oyuncunun, Al Nassr'dan yıllık 20-25 milyon euro aralığında bir ücret kazanması bekleniyor.

Bu maliyetler sonrası Arabistan kulübünün cebinden 3 yıllığına yaklaşık 100 milyon euro çıkması bekleniyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
