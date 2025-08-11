Savinho için 50 milyon euro'ya ret!

Tottenham, Manchester City forması giyen Savinho'yu kadrosuna katmak istiyor.



İngiliz ekibi, Savinho için Manchester City'nin kapısını çaldı ve ilk teklifini iletti.



50 MİLYON EURO'YA RET



Tottenham, Brezilyalı futbolcu için Manchester City'ye ilk etapta 50 milyon euro bonservis teklifi sundu. 21 yaşındaki futbolcu için daha yüksek bir beklentisi olan Manchester City, bu teklifi kabul etmedi.



Tottenham'ın genç futbolcu için girişimlerine devam etmesi bekleniyor.



SEZON PERFORMANSI



Manchester City'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Savinho, 3 gol attı ve 13 asist yaptı.



