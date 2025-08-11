11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-028'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Savinho için 50 milyon euro'ya ret!

Tottenham, Savinho için Manchester City'ye 50 milyon euro'luk ilk teklifini yaptı. Manchester City, 21 yaşındaki futbolcu için daha fazla bonservis bekliyor.

11 Ağustos 2025 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler
Savinho için 50 milyon euro'ya ret!
Tottenham, Manchester City forması giyen Savinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibi, Savinho için Manchester City'nin kapısını çaldı ve ilk teklifini iletti.

50 MİLYON EURO'YA RET

Tottenham, Brezilyalı futbolcu için Manchester City'ye ilk etapta 50 milyon euro bonservis teklifi sundu. 21 yaşındaki futbolcu için daha yüksek bir beklentisi olan Manchester City, bu teklifi kabul etmedi.

Tottenham'ın genç futbolcu için girişimlerine devam etmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Savinho, 3 gol attı ve 13 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
