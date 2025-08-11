11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Yüzmede kupa Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçti

Fenerbahçe Kulübü, 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası'nın Galatasaray'dan alınarak kendilerine geçtiğini duyurdu.

calendar 11 Ağustos 2025 16:55 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Yüzmede kupa Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe, 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası'nın Galatasaray'dan alınıp, sarı-lacivertli kulübe verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda, Açık Yaş Erkekler kategorisinde lisanssız sporcu yarıştırarak açıkça kuralları ihlal eden Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaptığımız itiraz, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunmuş; kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir. Bu karar; alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir." denildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI


"Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenin müzesinde: 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası Kulübümüze teslim edildi.

2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda, Açık Yaş Erkekler kategorisinde lisanssız sporcu yarıştırarak açıkça kuralları ihlal eden Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaptığımız itiraz, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunmuş; kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir.

Bu karar; alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir.

Sporun gerçek ruhu, kazanmak için "her yol mübahtır" anlayışı yerine etik ve ahlak değerleri ön planda tutmakla, adalet ilkelerinin hem söylemde hem eylemde yaşatılması ile güçlenir.

Fenerbahçe, her branşta olduğu gibi yüzme branşında da hakkını sonuna kadar aramaktan asla vazgeçmez. Kimse, emeğin ve dürüst rekabetin önüne geçemez.

Süreci adil şekilde değerlendiren tüm yetkililere teşekkür eder, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında 6 kupanın 5'ini kazanan şubemizi ve sporcularımızı tebrik ederiz.

Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenindir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
