Galatasaray'dan Pavard için temas!

Galatasaray, Inter forması giyen Benjamin Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kurdu.

11 Ağustos 2025 10:26 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 12:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago






Yeni kaleci ile birlikte savunmasına da takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan Benjamin Pavard hamlesi geldi.

TEMASLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen ve daha önce de transferi gündeme gelen Fransız futbolcu için temaslara başladı.


Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Benjamin Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kurdu.

Pavard için şu anda doğrudan bir temas olmadığı ve 29 yaşındaki futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerin belirleyici olacağı belirtildi.

SAVUNMADA JOKER

Savunmada çok yönlülüğü ile dikkat çeken Pavard, sağ bekte ve stoperde forma giyebiliyor.

KİRALIK PLAN

Öte yandan, Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Benjamin Pavard ile birlikte Yann Sommer transferi için de Inter ile görüşme halinde.

Galatasaray, Pavard'ı kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
