Boston Celtics, başantrenör Joe Mazzulla ile çok yıllı sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.Celtics basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Mazzulla, Eylül 2022'de Ime Udoka'nın, takımın kadın çalışanlarından biriyle uygunsuz ilişki yaşadığı gerekçesiyle sezonun tamamında görevden uzaklaştırılmasının ardından geçici olarak başantrenörlük görevine getirilmişti. Şubat 2023'te ise All-Star arasına NBA lideri 42-17'lik dereceyle giren Celtics'in kalıcı başantrenörü ilan edildi.37 yaşındaki çalıştırıcı, 2023-24 sezonunda Celtics'i rekor kırarak 18. NBA şampiyonluğuna taşıdı. Üç sezonda 182 galibiyet, 64 mağlubiyetlik derece elde eden Mazzulla, arka arkaya iki sezonda 60 galibiyet barajını aşmayı başardı.Mazzulla,dedi.