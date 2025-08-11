12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Galatasaray'dan Diogo Costa hamlesi!

Galatasaray, Porto'nun Portekizli kalecisi Diogo Costa'yı transfer listesine ekledi.

calendar 11 Ağustos 2025 23:06 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 23:11
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Diogo Costa hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için rotasını Portekiz'e çevirdi.

TV 100 yorumcusu Haluk Yürekli'nin verdiği bilgiye göre sarı-kırmızılılar, Porto'nun milli kalecisi Diogo Costa ile görüşme halinde. 

Haberde, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun Portekiz ekibine resmi teklif sunduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Porto ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Costa, kalesinde 45 gol gördü, 19 maç kalesini gole kapadı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
