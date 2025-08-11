11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-028'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Türkiye, U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mağlup

Türkiye U21 Kadın Voleybol Takımı, FIVB U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası C Grubu dördüncü maçında Çekya'ya 3-2 mağlup oldu.

calendar 11 Ağustos 2025 14:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Surabaya'daki GOR Tri Dharma Petrokimia Salonu'nda oynanan mücadelede Çekya, 25-22 ve 26-24'lük setler sonucunda 2-0 öne geçti. Üçüncü sette daha etkin bir performans sergileyen Ay-yıldızlılar, 25-21'lik set sonucuyla skoru 2-1'e getirdi. Milliler, dördüncü seti de 25-22 kazanarak 2-2'lik eşitliği yakaladı.

KARAR SETİNDE ÇEKYA GALİP GELDİ


Final setinde karşılıklı sayılarla geçen oyunun son bölümünde üstünlüğü ele geçiren Çekya; seti 15-13, maçı ise 3-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Üst üste 3'üncü maçından mağlubiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, 12 Ağustos'ta TSİ 06.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
