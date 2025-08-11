Galatasaray, Zaniolo'nun kararını bekliyor!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor.
KARARI BEKLENİYOR
İtalyan ekibi Udinese, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesine dahil etti. Yıldız oyuncu ile Benfica, Flamengo ve PSV'nin de ilgilendiği vurgulandı. Kısa süre içinde oyuncunun karar vermesi bekleniyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, lisansı çıkarılan İtalyan yıldızı, kadroda düşünmüyor.
PERFORMANSI
Gaziantep FK deplasmanında 17 dakika süre alan İtalyan yıldız, gol katkısında bulunmadı.
