11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-027'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-027'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Galatasaray, Zaniolo'nun kararını bekliyor!

Galatasaray, talipleri olan Nicolo Zaniolo'yu kadroda düşünmüyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, oyuncunun yakın zamanda kararını vermesini bekliyor.

calendar 11 Ağustos 2025 08:25
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Zaniolo'nun kararını bekliyor!




Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor.

KARARI BEKLENİYOR

İtalyan ekibi Udinese, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesine dahil etti. Yıldız oyuncu ile Benfica, Flamengo ve PSV'nin de ilgilendiği vurgulandı. Kısa süre içinde oyuncunun karar vermesi bekleniyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, lisansı çıkarılan İtalyan yıldızı, kadroda düşünmüyor.

PERFORMANSI

Gaziantep FK deplasmanında 17 dakika süre alan İtalyan yıldız, gol katkısında bulunmadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
