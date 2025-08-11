11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-029'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-048'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Kore profesyonel bilardo liginde Semih Saygıner 3'üncü oldu

Kore Ligi'nde 7 Türk Bilardocu yarışıyor. Son şampiyonada Semih Saygıner 3'üncü, Burak Haşhaş 5'inci oldu.

calendar 11 Ağustos 2025 13:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kore profesyonel bilardo liginde Semih Saygıner 3'üncü oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kore Ligi'nde 7 Türk Bilardocu yarışıyor. Son şampiyonada Semih Saygıner 3'üncü, Burak Haşhaş 5'inci oldu.

Saygıner, 2025-2026 Kore profesyonel bilardo ligi NHCard Pba Charity Championship etabını 5 galibiyet bir mağlubiyet ile 3'üncü olarak bitirdi . 61 yaşındaki Saygıner'in bu sezon önünde 7 bireysel turnuva daha var. 19 yaşındaki genç sporcu Burak Haşhaş ise bu turnuvada çeyrek finale kadar oynadığı maçları domine ederek geldi. Çeyrek finalde bilardonun efsane ismi İspanyol Daniel Sanchez'e mağlup olarak turnuvayı 5'inci sırada bitirdi.

Bilardo dünyasının en zor ligi olarak kabul edilen Kore'deki PBA Profesyonel Bilardo Liginde 7 profesyonel Türk sporcu yarışıyor. Semih Saygıner ve Burak Haşhaş'ın yanı sıra Murat Naci Çoklu, Lütfi Çenet, Savaş Bulut, Can Çapak ve Adnan Yüksel Türkiye'yi temsil ediyor. Tüm müsabakalar Kore ulusal bilardo kanalında ve sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanıyor. Kore'de toplam 10 milyon aktif oyuncu ve 40 000 bilardo kulübü bulunuyor ve büyük kitlelere ulaşan bilardo sporu her geçen gün büyümeye devam ediyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.