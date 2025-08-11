11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-023'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-023'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Beşiktaş, Jonathan Rowe için temasa geçti

Beşiktaş, Jonathan Rowe transferi için Marsilya ve oyuncu cephesiyle temasa geçti. Ancak genç futbolcu, Türkiye'yi öncelikli seçenek olarak değerlendirmiyor.

calendar 11 Ağustos 2025 21:24 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 21:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz kanat oyuncusu Jonathan Rowe için girişimlere başladı.

Siyah-beyazlılar, hem Fransız ekibi Marsilya hem de oyuncunun temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE ÖNCELİĞİ DEĞİL

Ertan Süzgün'ün aktardığına göre, Marsilya Rowe'un satışına sıcak bakarken, 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'yi öncelikli tercih olarak görmediği ifade edildi.



Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kulüp, genç oyuncunun potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, kulübü Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
