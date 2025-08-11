Beşiktaş, Jonathan Rowe için temasa geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz kanat oyuncusu Jonathan Rowe için girişimlere başladı.





Siyah-beyazlılar, hem Fransız ekibi Marsilya hem de oyuncunun temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.



TÜRKİYE ÖNCELİĞİ DEĞİL





Ertan Süzgün'ün aktardığına göre, Marsilya Rowe'un satışına sıcak bakarken, 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'yi öncelikli tercih olarak görmediği ifade edildi.

Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kulüp, genç oyuncunun potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor.



PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ





Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, kulübü Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



