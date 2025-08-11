11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-026'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-026'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-046'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Karşıyaka'nın potada 6'ncı transferi Meriç Kuntker

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon iki kez dağılan kadrosunu sezon öncesi takviye etmeye başlayan Karşıyaka 6'ncı transferini yaptı.

calendar 11 Ağustos 2025 14:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon iki kez dağılan kadrosunu yeni sezon öncesi takviye etmeye başlayan Karşıyaka 6'ncı dış transferini yaptı. Karşıyaka son olarak Ormanspor forması giyen 22 yaşında, 1.92 boyundaki guard Murat Meriç Kuntker'i kadrosuna kattı.

Daha önce Aliağa Petkimspor ve Mersinspor ile Süper Lig deneyimi yaşayan Meriç, son sezon TBL'de 14 maçta 11.1 sayı, 2.0 ribaund, 2.1 asist ortalamaları tutturdu.

Kaf-Kaf antrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirdikten sonra şimdiye kadar dış transferde ABD'li forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven ve oyun kurucu Ege Özçelik'le anlaşmıştı.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
