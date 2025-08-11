PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!

Paris Saint-Germain, kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna kattıktan ve Gianluigi Donnarumma ile sözleşme yenilemeyince İtalyan file bekçisiyle yollar resmen ayrılma noktasına geldi.



Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Tottenham ile oynanacak Süper Kupa finali kadrosuna Donnarumma'yı dahil etmedi.



Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, taraflar arasında geri dönüşü olmayan bir kopukluk yaşandı.



PREMIER LİG'E EDEBİLİR



26 yaşındaki kalecinin bu yaz takımdan ayrılarak Premier Lig'in yolunu tutması bekleniyor.



