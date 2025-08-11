11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-028'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!

Kaleye Lucas Chevalier'i transfer eden Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ile bağlarını kopardı. Fransız devi, Tottenham ile oynanacak Süper Kupa maçında İtalyan kaleciyi kadroya almadı.

PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!
Paris Saint-Germain, kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna kattıktan ve Gianluigi Donnarumma ile sözleşme yenilemeyince İtalyan file bekçisiyle yollar resmen ayrılma noktasına geldi.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Tottenham ile oynanacak Süper Kupa finali kadrosuna Donnarumma'yı dahil etmedi.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, taraflar arasında geri dönüşü olmayan bir kopukluk yaşandı.

PREMIER LİG'E EDEBİLİR

26 yaşındaki kalecinin bu yaz takımdan ayrılarak Premier Lig'in yolunu tutması bekleniyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
