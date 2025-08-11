Haber Tarihi: 11 Ağustos 2025 17:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 17:13

Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, ne zaman? | Fenerbahçe - Feyenoord maçı saat kaçta, nereden izlenir?

Fenerbahçe - Feyenoord maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Fenerbahçe - Feyenoord maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Feyenoord maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor.Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u ağırlıyor. Hollanda'da De Kuip Stadı'nda oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, rövanş maçında rakibini eleyerek bir üste tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe Feyenoord maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçı tarihi ve maç saati...

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.  Fenerbahçe - Feyenoord maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe - Feyenoord maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
