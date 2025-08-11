Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, ne zaman? | Fenerbahçe - Feyenoord maçı saat kaçta, nereden izlenir?

Fenerbahçe - Feyenoord maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u ağırlıyor. Hollanda'da De Kuip Stadı'nda oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, rövanş maçında rakibini eleyerek bir üste tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe Feyenoord maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçı tarihi ve maç saati...Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Feyenoord maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.