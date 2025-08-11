11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-021'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-021'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi!

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Nice ile oynayacağı maç öncesi yaptığı son antrenmanda yer aldı. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcunun Nice maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

calendar 11 Ağustos 2025 16:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi!
Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, takımla antrenmana çıktı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Nice ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu, rövanş maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

LAGE AÇIKLADI


Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem'in Nice ile oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını söyledi.

Lage, "Nice ile oynadığımız ilk maçta sakatlığı vardı, yarınki (salı günü) maçta kadroda olacak. Bugün takımla antrenman yaptı ve kendisini iyi hissediyor." dedi.

Benfica, deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında salı günü sahasında Nice'i konuk edecek. 



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
