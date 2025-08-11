11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Arda Turan'ın yıldızına Fulham kancası!

Fulham, Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk forması giyen Kevin için 37 milyon Euro ve bonuslar içeren yeni bir teklif sundu. Ukrayna temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için en az 50 milyon Euro talep ediyor.

11 Ağustos 2025 00:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'ın yıldızına Fulham kancası!




İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk'in yıldızı için yeniden harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Fulham, Shakhtar Donetsk'ten Brezilyalı kanat oyuncusu Kevin'i transfer etmek için yeni resmi teklifini sundu. Londra ekibi, 22 yaşındaki genç oyuncu için 37 milyon Euro ve bonuslar içeren bir sundu fakat Shakhtar Donetsk, oyuncu için en az 50 milyon Euro talep ediyor.

Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncunun 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Yeni sezonda Shakhtar Donetsk formasıyla 3 maça çıkan Kevin, 4 gol atarken, 2 asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
