11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 | A101 Aktüel İndirimli Ürünler

11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 yayınlandı. Haftanın en çok beklenen A101 aktüel ürünler listesi, indirim fırsatlarını takip eden tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. A101 market, her hafta olduğu gibi bu hafta da hem mutfak ürünlerinden gıdaya hem de elektronik eşyalardan temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede kampanyalar sunuyor. A101 Online üzerinden de erişilebilen bu fırsatlar, "A101'de bu hafta indirimli ürünler neler?" sorusunu gündeme taşıyor.

Tüketiciler, 11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 ile sunulan A101 aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de A101 market raflarında görebilecek. Ayrıca A101 Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "A101'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.

11 AĞUSTOS A101 KATALOĞU 2025 | İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

70" 4K UHD Smart Led Tv 36.999 TL

43" Led Tv 8.999 TL

Cep Telefonu 6.299 TL

Taraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör 349 TL

Taraftar Lisanslı Kulaklık 499 TL

Taraftar Lisanslı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL

Taraftar Lisanslı 3'lü Uzatma Kablosu 349 TL

No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

Inox Bulaşık Makinesi 12.499 TL

Çamaşır Makinesi 13.499 TL

Şarjlı Stantlı Vantilatör 2.599 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 799 TL

Türk Kahvesi Makinesi 999 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Tavşan Başlıklı Yumurtlayan Kalem 69,50 TL

Lisanslı Pastel Boyalı Kırtasiye Seti 149 TL

Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 129 TL

Sonic Çıkartmalı Aktivite Kitapları 49,50 TL

Lisanslı Ruj Silgi 24,50 TL

Benzinli Motosiklet 59.990 TL

Elektrikli Moped 26.990 TL

Koşu ve Yürüyüş Bandı 7.990 TL

Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL

Katlanır Langırt Masası 4.990 TL

Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.490 TL

Spor İstasyonu 13.390 TL

Katlanabilir Mini Masa Tenisi 4.590 TL

Kondisyon Bisikleti 3.990 TL

Oyuncak Işıklı Pop It 229 TL

Balık ve Ördek Tutma Oyunu 139 TL

Oyuncak İnce Belli Çay Vakti 259 TL

Eğitici Oyun Kumandası 449 TL

XL Filtreli Sürahi 499 TL

6'lı Elysia Çay Bardağı 279 TL

2'li Seramik Fincan Seti 155 TL

Ayaklı Cam Meyvelik 149 TL

Metal Kapaklı Borosilikat Yağlık 199 TL

4'lü Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 179 TL

Ahşap Ürün Setleri 54,50 TL

Çift Kişilik Pike 299 TL

20 L Çöp Kovası 179 TL

Kanatlı Kurutmalık 299 TL

Ütü Masası 599 TL

Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 329 TL

Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 229 TL

İlaç Kutusu 49,50 TL

4 Kişilik Kamp Çadırı 1.699 TL

Gölgelikli Salıncak 2.599 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak 1.149 TL

Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 289 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.490 TL

Çift Amortisörlü Bisiklet 4.299 TL

410 G Domates Salçası 21,50 TL

2,5 KG Basmati Pirinç 159,50 TL

24*200 ml Maden Suyu 155 TL

Nohut Cipsi 25 TL

250 G Antep Fıstığı 199 TL

250 G Kaju 135 TL

Bu ürünler ve daha fazlası, 11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 kapsamında hem A101 aktüel ürünler raflarında hem de A101 Online platformunda yer alıyor.
