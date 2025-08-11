Haber Tarihi: 11 Ağustos 2025 11:56 -
11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 | A101 Aktüel İndirimli Ürünler
11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 yayınlandı. Haftanın en çok beklenen A101 aktüel ürünler listesi, indirim fırsatlarını takip eden tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. A101 market, her hafta olduğu gibi bu hafta da hem mutfak ürünlerinden gıdaya hem de elektronik eşyalardan temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede kampanyalar sunuyor. A101 Online üzerinden de erişilebilen bu fırsatlar, "A101'de bu hafta indirimli ürünler neler?" sorusunu gündeme taşıyor.
Tüketiciler, 11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 ile sunulan A101 aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de A101 market raflarında görebilecek. Ayrıca A101 Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "A101'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.
11 AĞUSTOS A101 KATALOĞU 2025 | İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
70" 4K UHD Smart Led Tv 36.999 TL
43" Led Tv 8.999 TL
Cep Telefonu 6.299 TL
Taraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör 349 TL
Taraftar Lisanslı Kulaklık 499 TL
Taraftar Lisanslı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL
Taraftar Lisanslı 3'lü Uzatma Kablosu 349 TL
No-Frost Buzdolabı 20.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 12.499 TL
Çamaşır Makinesi 13.499 TL
Şarjlı Stantlı Vantilatör 2.599 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 799 TL
Türk Kahvesi Makinesi 999 TL
Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL
Tavşan Başlıklı Yumurtlayan Kalem 69,50 TL
Lisanslı Pastel Boyalı Kırtasiye Seti 149 TL
Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 129 TL
Sonic Çıkartmalı Aktivite Kitapları 49,50 TL
Lisanslı Ruj Silgi 24,50 TL
Benzinli Motosiklet 59.990 TL
Elektrikli Moped 26.990 TL
Koşu ve Yürüyüş Bandı 7.990 TL
Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL
Katlanır Langırt Masası 4.990 TL
Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.490 TL
Spor İstasyonu 13.390 TL
Katlanabilir Mini Masa Tenisi 4.590 TL
Kondisyon Bisikleti 3.990 TL
Oyuncak Işıklı Pop It 229 TL
Balık ve Ördek Tutma Oyunu 139 TL
Oyuncak İnce Belli Çay Vakti 259 TL
Eğitici Oyun Kumandası 449 TL
XL Filtreli Sürahi 499 TL
6'lı Elysia Çay Bardağı 279 TL
2'li Seramik Fincan Seti 155 TL
Ayaklı Cam Meyvelik 149 TL
Metal Kapaklı Borosilikat Yağlık 199 TL
4'lü Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 179 TL
Ahşap Ürün Setleri 54,50 TL
Çift Kişilik Pike 299 TL
20 L Çöp Kovası 179 TL
Kanatlı Kurutmalık 299 TL
Ütü Masası 599 TL
Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 329 TL
Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 229 TL
İlaç Kutusu 49,50 TL
4 Kişilik Kamp Çadırı 1.699 TL
Gölgelikli Salıncak 2.599 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 1.149 TL
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 289 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.490 TL
Çift Amortisörlü Bisiklet 4.299 TL
410 G Domates Salçası 21,50 TL
2,5 KG Basmati Pirinç 159,50 TL
24*200 ml Maden Suyu 155 TL
Nohut Cipsi 25 TL
250 G Antep Fıstığı 199 TL
250 G Kaju 135 TL
Bu ürünler ve daha fazlası, 11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 kapsamında hem A101 aktüel ürünler raflarında hem de A101 Online platformunda yer alıyor.
