11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 | A101 Aktüel İndirimli Ürünler

Tüketiciler, 11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 ile sunulan A101 aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de A101 market raflarında görebilecek. Ayrıca A101 Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "A101'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.



11 AĞUSTOS A101 KATALOĞU 2025 | İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ



70" 4K UHD Smart Led Tv 36.999 TL



43" Led Tv 8.999 TL



Cep Telefonu 6.299 TL



Taraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör 349 TL



Taraftar Lisanslı Kulaklık 499 TL



Taraftar Lisanslı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL



Taraftar Lisanslı 3'lü Uzatma Kablosu 349 TL



No-Frost Buzdolabı 20.999 TL



Inox Bulaşık Makinesi 12.499 TL



Çamaşır Makinesi 13.499 TL



Şarjlı Stantlı Vantilatör 2.599 TL



4 Başlıklı Masaj Aleti 799 TL



Türk Kahvesi Makinesi 999 TL



Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL



Tavşan Başlıklı Yumurtlayan Kalem 69,50 TL



Lisanslı Pastel Boyalı Kırtasiye Seti 149 TL



Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 129 TL



Sonic Çıkartmalı Aktivite Kitapları 49,50 TL



Lisanslı Ruj Silgi 24,50 TL



Benzinli Motosiklet 59.990 TL



Elektrikli Moped 26.990 TL



Koşu ve Yürüyüş Bandı 7.990 TL



Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL



Katlanır Langırt Masası 4.990 TL



Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.490 TL



Spor İstasyonu 13.390 TL



Katlanabilir Mini Masa Tenisi 4.590 TL



Kondisyon Bisikleti 3.990 TL



Oyuncak Işıklı Pop It 229 TL



Balık ve Ördek Tutma Oyunu 139 TL



Oyuncak İnce Belli Çay Vakti 259 TL



Eğitici Oyun Kumandası 449 TL



XL Filtreli Sürahi 499 TL



6'lı Elysia Çay Bardağı 279 TL



2'li Seramik Fincan Seti 155 TL



Ayaklı Cam Meyvelik 149 TL



Metal Kapaklı Borosilikat Yağlık 199 TL



4'lü Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 179 TL



Ahşap Ürün Setleri 54,50 TL



Çift Kişilik Pike 299 TL



20 L Çöp Kovası 179 TL



Kanatlı Kurutmalık 299 TL



Ütü Masası 599 TL



Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 329 TL



Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 229 TL



İlaç Kutusu 49,50 TL



4 Kişilik Kamp Çadırı 1.699 TL



Gölgelikli Salıncak 2.599 TL



Çift Kişilik Şişme Yatak 1.149 TL



Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 289 TL



Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.490 TL



Çift Amortisörlü Bisiklet 4.299 TL



410 G Domates Salçası 21,50 TL



2,5 KG Basmati Pirinç 159,50 TL



24*200 ml Maden Suyu 155 TL



Nohut Cipsi 25 TL



250 G Antep Fıstığı 199 TL



250 G Kaju 135 TL



Bu ürünler ve daha fazlası, 11 Ağustos A101 Kataloğu 2025 kapsamında hem A101 aktüel ürünler raflarında hem de A101 Online platformunda yer alıyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: