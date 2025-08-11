Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, kulübün transfer çalışmaları ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak Feyenoord maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



"TRANSFERLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLAYACAĞIZ"



Özek, transfer sürecinin planlı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Transfer döneminde birçok parametreyi hesaba katarak ilerliyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda eksik bölgelere transferleri önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Kısa süre içerisinde camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro inşa etmek için çalışıyoruz. Beklentiyi ve sabırsızlığı anlıyorum" dedi.

Scouting faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Özek,ifadelerini kullandı.Feyenoord maçıyla ilgili de konuşan Özek,sözleriyle taraftara çağrıda bulundu.