Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, kulübün transfer çalışmaları ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak Feyenoord maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"TRANSFERLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLAYACAĞIZ"
Özek, transfer sürecinin planlı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Transfer döneminde birçok parametreyi hesaba katarak ilerliyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda eksik bölgelere transferleri önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Kısa süre içerisinde camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro inşa etmek için çalışıyoruz. Beklentiyi ve sabırsızlığı anlıyorum" dedi.
"TARAFTAR TEPKİSİYLE TRANSFERİ DURDURDUĞUMUZ İDDİASI GERÇEK DEĞİL"
Scouting faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Özek, "Ana transfer hedeflerimizin yanı sıra farklı oyuncularla temas halindeyiz. Herhangi bir oyuncunun transferinden taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçtiğimiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, böyle olması da mümkün değildir. Transfer takvimimiz ve önceliklerimiz doğrultusunda adımlarımızı en doğru zamanda atacağız. Fenerbahçe kimliğinin sorumluluğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.
"FEYENOORD MAÇINDA ATMOSFER ÇOK ÖNEMLİ"
Feyenoord maçıyla ilgili de konuşan Özek, "Jose Mourinho'nun da söylediği gibi taraftarımızın desteğiyle rakibimiz için cehenneme dönecek bir atmosfer ile turu geçeceğimize inancım tam. Hep beraber evimizde güzel bir atmosfer oluşturalım ve turu birlikte geçelim. Şimdi hep birlikte takımımızın yanında olalım" sözleriyle taraftara çağrıda bulundu.