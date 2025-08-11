11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-023'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-023'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Altınordu'da Özkan ve Bezircilioğlu yeniden masada

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da şirketleşen futbolun patronu olan Seyit Mehmet Özkan, şubeyi Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu'na devretmek için yeniden harekete geçti

calendar 11 Ağustos 2025 14:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da şirketleşen futbolun patronu olan Seyit Mehmet Özkan, şubeyi Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu'na devretmek için yeniden harekete geçti.

İkilinin yaptığı ilk toplantıda Halim Bezircilioğlu hiçbir hazırlıklarının olmadığını belirterek yatırımcı arayışlarına destek vereceklerini açıklamıştı. İzmir temsilcisinde futbol şubesini şirketleştirerek 2012'den beri sürdürdüğü 13 senelik görevi sonrası emekliye ayrılma kararı alan Seyit Mehmet Özkan'ın kararından vazgeçmediği bildirildi.

Anlaşma sağlanması halinde Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nin sahibi olan Altınordu Spor Kulübü'nün A takım, altyapı takımları ve futbol okullarının yönetimini devralacağı öğrenildi. İzmir temsilcisinin iç saha maçlarını yine Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynaması bekleniyor. Seyit Mehmet Özkan'ın Torbalı'daki tesisleri milli takımlar ve yabancı kulüpler için kamp merkezi olarak kiralamayı planladığı iddia edilirken, A takımın antrenmanlarını nerede yapacağı merak konusu oldu.

  • KL
