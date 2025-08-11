CANLI | Jose Mourinho konuşuyor

Skriniar, Fenerbahçe'ye transfer olma dönemini de şu sözlerle anlattı: "Tüm transfer sürecinde hocamızla konuştum, görüştüm. Herkes bu transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce gerçekleşmesini isterdim ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım. Önemli ve zorlu maçlara çıkacağız. Bu yüzden kendimi fit tutmaya çalıştım."



"FENERBAHÇE'DE KAPTAN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"



"Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum ama önemli olan takım için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."



Kaptanlığı ile ilgili Mourinho kendisiyle ne konuştu?



Mourinho, "Cehenneme hoş geldiniz" demişti ilk maçtan sonra. Kendisi taraftara nasıl bir çağrı yapmak ister?



"Kendisinin özel bir konuşması olmadı. Önemli olan kaptanlık değil, takıma gösterdiğiniz liderliktir. Cehenneme hoş geldiniz diyorum ben de hocamız gibi. Yarın inanılmaz bir atmosfer yaratacak taraftarımız. Bizler de unutulmaz bir gece olması için elimizden geleni yapacağız."



"ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLARAK KAZANMAK"



"Kimin oynadığı veya nasıl oynadığımız önemli değil. Bizim için önemli olan takım olarak kazanmak ve takım olarak gelişmek. Bizim için en önemli şey kazanmak ve bir üst tura çıkmak."



JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:



"GALATASARAY MAÇINI İZLEMEDİM"