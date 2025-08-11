CANLI | Jose Mourinho konuşuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu Feyenoord rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
MILAN SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI:
"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Feyenoord maçını değerlendiren tecrübeli stoper, "Yarınki maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. İlk maçta iyi olduğumuz anlar vardı. Turun hala ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarabiliriz." dedi
"HOCAMIZLA SÜREKLİ GÖRÜŞTÜM"
Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu?
Hakem performansını nasıl buldu?
"Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için."
"TÜRK BASININI ANLAMIYORUM"
"Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor."
"TUR %50 - %50"
"ELİNİZDEKİ OYUNCULARA GÖRE OYNARSINIZ"
Mourinho, geçiş oyunu ile ilgili gelen sorulara "Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Oyunda sürekli geçişler oluyor. Eğer yarın da buna bakarsanız, ne kadar çok olduğunu görürsünüz. Geçişler tüm teknik direktör için önemli. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız. Ama oyun içerisinde geçişler her zaman var. Herhangi bir hocaya da sorsanız, aynısını söylerler diye düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.
Feyenoord'un ligde maç yapması, kendilerinin maç yapmamasını bir avantaj olarak görüyor mu?
"Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar. 3 oyuncunun sakatlığını bilmiyordum ama belirttiğiniz isimlere bakarsak, ben de U18 Takımı'ndan sakat oyuncuları söylerdim. Söylediğiniz isimler, oynamayan isimler. Bizim için avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim için maçımızın ertelenmesi iyi oldu. Bütün odağımızı yarınki maça verdik. Feyenoord için negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum."
"HEDEFİMİZ PLAY-OFF'A KALMAK"
"Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor."
"ÖNCELİĞİMİZ YARINKİ MAÇ"
Skriniar, Fenerbahçe'ye transfer olma dönemini de şu sözlerle anlattı: "Tüm transfer sürecinde hocamızla konuştum, görüştüm. Herkes bu transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce gerçekleşmesini isterdim ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım. Önemli ve zorlu maçlara çıkacağız. Bu yüzden kendimi fit tutmaya çalıştım."
"FENERBAHÇE'DE KAPTAN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
"Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum ama önemli olan takım için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."
"ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLARAK KAZANMAK"
"Kimin oynadığı veya nasıl oynadığımız önemli değil. Bizim için önemli olan takım olarak kazanmak ve takım olarak gelişmek. Bizim için en önemli şey kazanmak ve bir üst tura çıkmak."
"GALATASARAY MAÇINI İZLEMEDİM"
"Ben hala turun %50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var."
"TARAFTARIMIZ İSTEYİNCE YAPABİLİYOR"
"İSMAİL VE TALISCA SAHAYA ÇIKMAYA HAZIR"
İsmail Yüksek ve Talisca'nın sağlık durumu hakkında konuşan Mourinho, "Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. En kısa sürede iyileşip bu maçta hazır olmak için çalıştı. İsmail, ondan daha sonra sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında ama bizim için kulübede bir opsiyon. Onların ikisinin de geri dönmesi güzel. Yarın ilk maçtaki oyuncuların aynısı ve Talisca ile İsmail olacak elimizde." ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz geçen sene ile aynı, öncelikle eleme turunu geçmek ve sonrasına bakmak. Önceliğimiz yarınki maç."
"KEREM BENFİCA'NIN OYUNCUSU"
Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya, "Kerem Aktürkoğlu'nu tabii ki biliyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu."şeklinde yanıt verdi.
"Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi, o Benfica'nın oyuncusu."
