Galatasaray'da altenatif plan Yann Sommer

Galatasaray, kaleci transferi için listesinin ilk sırasına Ederson'u yazdı.
Sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Brezilyalı file bekçisinin transferi için temaslarına devam ediyor.
KALEDE ALTERNATİF PLAN
Galatasaray'ın kaleci transferinde alternatif planı da ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Yann Sommer'i, Ederson'un alternatifi olarak görüyor.
PAVARD VE SOMMER
Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Benjamin Pavard ve Yann Sommer transferleri için Inter ile görüşmelerine devam ediyor.
Pavard'ı kiralamak isteyen Galatasaray, Sommer'i ise bonservisiyle kadrosuna katmayı planıyor.
EDERSON OLMAZSA...
Manchester City'den Ederson için girişimlerine devam eden Galatasaray'da Brezilyalı file bekçisi için anlaşma zemini oluşmazsa Sommer ciddi adaylardan biri haline gelecek.
36 yaşındaki Yann Sommer'in Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Brezilyalı file bekçisinin transferi için temaslarına devam ediyor.
KALEDE ALTERNATİF PLAN
Galatasaray'ın kaleci transferinde alternatif planı da ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Yann Sommer'i, Ederson'un alternatifi olarak görüyor.
PAVARD VE SOMMER
Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Benjamin Pavard ve Yann Sommer transferleri için Inter ile görüşmelerine devam ediyor.
Pavard'ı kiralamak isteyen Galatasaray, Sommer'i ise bonservisiyle kadrosuna katmayı planıyor.
EDERSON OLMAZSA...
Manchester City'den Ederson için girişimlerine devam eden Galatasaray'da Brezilyalı file bekçisi için anlaşma zemini oluşmazsa Sommer ciddi adaylardan biri haline gelecek.
36 yaşındaki Yann Sommer'in Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.