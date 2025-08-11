11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-025'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-024'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-045'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Galatasaray'da altenatif plan Yann Sommer

Galatasaray, Benjamin Pavard ile birlikte Yann Sommer transferi için de Inter ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte ayrıntılar...

calendar 11 Ağustos 2025 12:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da altenatif plan Yann Sommer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, kaleci transferi için listesinin ilk sırasına Ederson'u yazdı.

Sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Brezilyalı file bekçisinin transferi için temaslarına devam ediyor.

KALEDE ALTERNATİF PLAN


Galatasaray'ın kaleci transferinde alternatif planı da ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Yann Sommer'i, Ederson'un alternatifi olarak görüyor.

PAVARD VE SOMMER

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Benjamin Pavard ve Yann Sommer transferleri için Inter ile görüşmelerine devam ediyor.

Pavard'ı kiralamak isteyen Galatasaray, Sommer'i ise bonservisiyle kadrosuna katmayı planıyor.

EDERSON OLMAZSA...

Manchester City'den Ederson için girişimlerine devam eden Galatasaray'da Brezilyalı file bekçisi için anlaşma zemini oluşmazsa Sommer ciddi adaylardan biri haline gelecek.

36 yaşındaki Yann Sommer'in Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.