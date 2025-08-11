11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-025'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-024'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-045'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Feyenoord'dan Sikou Niakate hamlesi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord, Braga'nın stoperi Sikou Niakate için 10 milyon euroluk teklif yaptı.

calendar 11 Ağustos 2025 18:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Feyenoord'dan Sikou Niakate hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Braga'nın savunma oyuncusu Sikou Niakate'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Rotterdam temsilcisi 26 yaşındaki stoper için Portekiz kulübüne 10 milyon euroluk resmi teklif sundu.

Mali asıllı Fransız futbolcunun performansı, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin radarına girmesine neden olmuştu.

Feyenoord'un bu teklifiyle transferde ciddi bir adım attığı belirtilirken, Braga'nın cevabının ne olacağı merakla bekleniyor.

BRAGA KARNESİ

Braga formasıyla 107 resmi maça çıkan deneyimli stoper, 8 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.