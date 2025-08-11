Feyenoord'dan Sikou Niakate hamlesi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Braga'nın savunma oyuncusu Sikou Niakate'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.





Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Rotterdam temsilcisi 26 yaşındaki stoper için Portekiz kulübüne 10 milyon euroluk resmi teklif sundu.





Mali asıllı Fransız futbolcunun performansı, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin radarına girmesine neden olmuştu.





Feyenoord'un bu teklifiyle transferde ciddi bir adım attığı belirtilirken, Braga'nın cevabının ne olacağı merakla bekleniyor.





BRAGA KARNESİ





Braga formasıyla 107 resmi maça çıkan deneyimli stoper, 8 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.



