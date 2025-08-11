11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Warriors, Kuminga için 'sign-and-trade' tekliflerine açık

Golden State Warriors, sınırlı serbest oyuncu Jonathan Kuminga için sign-and-trade tekliflerine kapıyı araladı. Ancak kulüp, sözleşme şartları konusunda tavizsiz bir tutum sergiliyor.

11 Ağustos 2025 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Warriors, Kuminga için 'sign-and-trade' tekliflerine açık






Golden State Warriors, sınırlı serbest oyuncu Jonathan Kuminga için sign-and-trade tekliflerine kapıyı araladı. Ancak kulüp, sözleşme şartları konusunda tavizsiz bir tutum sergiliyor.

Warriors'ın sunduğu iki yıllık, 45 milyon dolarlık kontrat teklifinde ikinci yılın "takım opsiyonu" olması, Kuminga cephesinin ise "oyuncu opsiyonu" talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanmış durumda.

Kuminga'nın, 1 Ekim'e kadar 8 milyon dolarlık "qualifying offer"ı kabul edip 2026 yazında sınırsız serbest kalma seçeneği bulunuyor. Warriors ise bu senaryodan kaçınmak istiyor, çünkü bu durumda oyuncuyu sezon ortasında değerli bir takas parçası olarak değerlendirme şansı azalacak.


Geçen sezon 15,3 sayı, 4,6 ribaund ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynayan Kuminga, %45,4 saha içi ve %30,5 üç sayı isabet oranı yakaladı.

 

  • KL
