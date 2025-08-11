Golden State Warriors, sınırlı serbest oyuncu Jonathan Kuminga için sign-and-trade tekliflerine kapıyı araladı. Ancak kulüp, sözleşme şartları konusunda tavizsiz bir tutum sergiliyor.Warriors'ın sunduğu iki yıllık, 45 milyon dolarlık kontrat teklifinde ikinci yılın "takım opsiyonu" olması, Kuminga cephesinin ise "oyuncu opsiyonu" talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanmış durumda.Kuminga'nın, 1 Ekim'e kadar 8 milyon dolarlık "qualifying offer"ı kabul edip 2026 yazında sınırsız serbest kalma seçeneği bulunuyor. Warriors ise bu senaryodan kaçınmak istiyor, çünkü bu durumda oyuncuyu sezon ortasında değerli bir takas parçası olarak değerlendirme şansı azalacak.Geçen sezon 15,3 sayı, 4,6 ribaund ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynayan Kuminga, %45,4 saha içi ve %30,5 üç sayı isabet oranı yakaladı.