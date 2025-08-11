Leipzig'de rota yeniden Nkunku!

Bundesliga ekibi Leipzig, transferde tanıdık bir ismi gündemine aldı.



Sky DE'nin haberine göre; Alman kulübü, 2023 yazında 60 milyon euro'ta Chelsea'ye transfer olan eski oyuncusu Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Chelsea ile 42 maça çıkan Nkunku, 14 gol 5 asistlik performans sergiledi.



