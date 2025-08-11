11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-029'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-048'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Leipzig'de rota yeniden Nkunku!

Leipzig, eski oyuncusu Christopher Nkunku'yu Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

calendar 11 Ağustos 2025 19:24
Haber: Sporx.com dış haberler
Leipzig'de rota yeniden Nkunku!
Bundesliga ekibi Leipzig, transferde tanıdık bir ismi gündemine aldı.

Sky DE'nin haberine göre; Alman kulübü, 2023 yazında 60 milyon euro'ta Chelsea'ye transfer olan eski oyuncusu Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Chelsea ile 42 maça çıkan Nkunku, 14 gol 5 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
