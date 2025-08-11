11 Ağustos
Boks antrenörünün kick boksa yönlendirdiği sporcu dünya üçüncüsü oldu

Siirt'te yaşayan 25 yaşındaki Muharrem Solgun, boksta istediği başarıyı yakalayamayınca yöneldiği kick boksta dünya üçüncüsü oldu.

11 Ağustos 2025 13:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boks antrenörünün kick boksa yönlendirdiği sporcu dünya üçüncüsü oldu
Siirt'te yaşayan 25 yaşındaki Muharrem Solgun, boksta istediği başarıyı yakalayamayınca yöneldiği kick boksta dünya üçüncüsü oldu.

Ortaokulda okuduğu 2012 yılında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün boks takımında spor hayatına başlayan Solgun, 12 yıl boyunca katıldığı müsabakalarda istediği başarıyı elde edemedi.

Boks antrenörünün yönlendirmesiyle 6 ay önce özel bir kulübün kick boks takımına geçiş yapan Solgun, 4 haftalık antrenmanın ardından 14-28 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 54 kiloda "Full Contact" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.


Solgun, 1-8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen TASKK Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda ise Türkiye ikinciliği elde etti.

Kick boksta kısa sürede başarı sağlayan Solgun, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okuyan Solgun, AA muhabirine, boksa beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını, kısa sürede de takıma uyum sağladığını söyledi.

Boks antrenörü Erdal Karaca ile tanıştığını ve onun verdiği eğitimlerle katıldığı birçok yarışmada dereceler elde ettiğini ancak istediği başarıya ulaşamadığını ifade eden Solgun, antrenörünün yönlendirmesiyle kick boksa geçiş yaptığını belirtti.

Solgun, kick boks antrenörü Rıdvan Bağçeci ile çalışmaya başladığını anlatarak, "Onun becerileri doğrultusunda bir yol izledik. Kendimize bir yol haritası çizdik. 4 haftalık antrenmanın ardından yarışmalara katıldım, dünya üçüncüsü oldum. Temmuz'da İzmir'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ikincisi oldum. Kick boksta kısa sürede kendimi geliştirdim. Şu anki hedefim önümüzdeki yıl kick boksta hem Türkiye'de hem de uluslararası organizasyonlarda dereceler yapmak, Avrupa'da başarılı olmak. En büyük hedefim dünya birinciliğini elde etmek." dedi.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.