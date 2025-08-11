Boks antrenörünün kick boksa yönlendirdiği sporcu dünya üçüncüsü oldu

Siirt'te yaşayan 25 yaşındaki Muharrem Solgun, boksta istediği başarıyı yakalayamayınca yöneldiği kick boksta dünya üçüncüsü oldu.Ortaokulda okuduğu 2012 yılında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün boks takımında spor hayatına başlayan Solgun, 12 yıl boyunca katıldığı müsabakalarda istediği başarıyı elde edemedi.Boks antrenörünün yönlendirmesiyle 6 ay önce özel bir kulübün kick boks takımına geçiş yapan Solgun, 4 haftalık antrenmanın ardından 14-28 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 54 kiloda "Full Contact" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.Solgun, 1-8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen TASKK Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda ise Türkiye ikinciliği elde etti.Kick boksta kısa sürede başarı sağlayan Solgun, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okuyan Solgun, AA muhabirine, boksa beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını, kısa sürede de takıma uyum sağladığını söyledi.Boks antrenörü Erdal Karaca ile tanıştığını ve onun verdiği eğitimlerle katıldığı birçok yarışmada dereceler elde ettiğini ancak istediği başarıya ulaşamadığını ifade eden Solgun, antrenörünün yönlendirmesiyle kick boksa geçiş yaptığını belirtti.Solgun, kick boks antrenörü Rıdvan Bağçeci ile çalışmaya başladığını anlatarak,dedi.Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okuyan Solgun, AA muhabirine, boksa beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını, kısa sürede de takıma uyum sağladığını söyledi.Boks antrenörü Erdal Karaca ile tanıştığını ve onun verdiği eğitimlerle katıldığı birçok yarışmada dereceler elde ettiğini ancak istediği başarıya ulaşamadığını ifade eden Solgun, antrenörünün yönlendirmesiyle kick boksa geçiş yaptığını belirtti.Solgun, kick boks antrenörü Rıdvan Bağçeci ile çalışmaya başladığını anlatarak,dedi.