Chicago Bulls ile Josh Giddey arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkanırken, Doğu Konferansı'ndan birçok takımın, Avustralyalı oyuncu için olası sign-and-trade (imzala ve takas et) senaryolarını gündeme getirdiği bildirildi.NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre, Bulls'un Giddey'e sunduğu dört yıllık, 80 milyon dolarlık teklif, oyuncunun istediği yıllık 30 milyon dolar seviyesinin altında kaldı.Serbest oyuncu piyasası başladığından bu yana Giddey'e ilgi artarken, Chicago yönetimi sign-and-trade konusundaki katı tutumunu koruyor. Bazı rakip kulüpler, Bulls'un bu isteksiz tavrı nedeniyle doğrudan görüşmeye yanaşmıyor.22 yaşındaki oyun kurucu, kontratını Jalen Suggs ve Jalen Johnson gibi sınıf arkadaşlarının imzaladığı anlaşmalarla kıyaslıyor. Ancak dışarıdan güçlü bir teklif gelmeden Bulls üzerinde baskı oluşturması zor görünüyor.Chicago'nun Giddey'yi kadroda tutma isteğine rağmen, uzun vadeli ve yüksek maliyetli bir kontrata imza atma konusunda temkinli davrandığı belirtiliyor. Oyuncunun yaz liginde yer almaması, buna karşın takım arkadaşlarıyla olumlu görüntüler vermesi, soyunma odasında güçlü bağlarının sürdüğünü gösteriyor.Fischer, Giddey'nin durumunu Jonathan Kuminga'yı da içeren olası takas senaryolarına bağlıyor. Bulls'un genç oyunculara ilgisi, maaş bütçesi esnekliğini etkileyebilir.Bir çözüm bulunmazsa, Giddey'nin önümüzdeki sezonu "qualifying offer" ile geçirip, 2026 yazında sınırsız serbest oyuncu statüsünde piyasayı test etme ihtimali bulunuyor.