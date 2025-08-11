11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-021'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-021'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Doğu'da birçok takım, Giddey için 'sign-and-trade' seçeneğini araştırıyor

Chicago Bulls ile Josh Giddey arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkanırken, Doğu Konferansı'ndan birçok takımın, Avustralyalı oyuncu için olası sign-and-trade (imzala ve takas et) senaryolarını gündeme getirdiği bildirildi.

calendar 11 Ağustos 2025 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Doğu'da birçok takım, Giddey için 'sign-and-trade' seçeneğini araştırıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chicago Bulls ile Josh Giddey arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkanırken, Doğu Konferansı'ndan birçok takımın, Avustralyalı oyuncu için olası sign-and-trade (imzala ve takas et) senaryolarını gündeme getirdiği bildirildi.

NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre, Bulls'un Giddey'e sunduğu dört yıllık, 80 milyon dolarlık teklif, oyuncunun istediği yıllık 30 milyon dolar seviyesinin altında kaldı.

Serbest oyuncu piyasası başladığından bu yana Giddey'e ilgi artarken, Chicago yönetimi sign-and-trade konusundaki katı tutumunu koruyor. Bazı rakip kulüpler, Bulls'un bu isteksiz tavrı nedeniyle doğrudan görüşmeye yanaşmıyor.


22 yaşındaki oyun kurucu, kontratını Jalen Suggs ve Jalen Johnson gibi sınıf arkadaşlarının imzaladığı anlaşmalarla kıyaslıyor. Ancak dışarıdan güçlü bir teklif gelmeden Bulls üzerinde baskı oluşturması zor görünüyor.

Chicago'nun Giddey'yi kadroda tutma isteğine rağmen, uzun vadeli ve yüksek maliyetli bir kontrata imza atma konusunda temkinli davrandığı belirtiliyor. Oyuncunun yaz liginde yer almaması, buna karşın takım arkadaşlarıyla olumlu görüntüler vermesi, soyunma odasında güçlü bağlarının sürdüğünü gösteriyor.

Fischer, Giddey'nin durumunu Jonathan Kuminga'yı da içeren olası takas senaryolarına bağlıyor. Bulls'un genç oyunculara ilgisi, maaş bütçesi esnekliğini etkileyebilir.

Bir çözüm bulunmazsa, Giddey'nin önümüzdeki sezonu "qualifying offer" ile geçirip, 2026 yazında sınırsız serbest oyuncu statüsünde piyasayı test etme ihtimali bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.