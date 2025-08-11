11 Ağustos ŞOK Kataloğu 2025 | ŞOK Aktüel İndirimli Ürünler

Tüketiciler, 11 Ağustos ŞOK Kataloğu 2025 ile sunulan ŞOK aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de ŞOK market raflarında görebilecek. Ayrıca ŞOK Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "ŞOK'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.13 Ağustos 2025 tarihli ŞOK Aktüel ürünler tablosundaki fiyat ve ürünleri aşağıda sizin için derledim:Keramika ürünleri arasında İnci Desenli Servis Tabağı 27 cm (100 TL), İnci Desenli Kase 14 cm (50 TL), İnci Desenli Yemek Tabağı 21 cm (75 TL) ve İnci Kulplu Kupa (75 TL) bulunuyor.Keramika Baharatlık Seti ise 119,90 TL.Pınar Labne 3x180 g 105 TL, Torku Banada 400 g 90 TL.Nescafe 3'ü 1 Arada / 2'si 1 Arada Orijinal 20'li 65 TL.Bingo Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 1500ml 85 TL.Lio Riviera Zeytinyağı 2 L (WİN İle) 345 TL.Banvit/Keskinoğlu/Gedik/Lezita/Erpiliç Piliç Schnitzel 700 g (WİN İle) 80 TL.Mis Uht Süt Yarım Yağlı 1 L (WİN İle) 24 TL.Jacobs Monarch 100 g (WİN İle) 135 TL.Eti Browni Intense Çikolatalı Mini 160 g (WİN İle) 55 TL.Barilla Penne Rigate/Spaghetti/Fusilli 500 g (WİN İle) 30 TL.Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL, Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL, Kamp Sandalyesi 289 TL.2'li Kamp Taburesi 100 TL.Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL.Farklı modellerde Termal Piknik Çantası fiyatları 79 TL ile 299 TL arasında değişiyor.Elidor ürünleri: 7/24 Bakım Kremi (125 TL), 7/24 Bakım Yağı (160 TL).Pia Saç Şekillendirme Fırçası 124 TL.Marfauss Ultra Strong Saç Spreyi 119 TL, Hobby Enerji Saç Jölesi Sert 87 TL.Elsa Güzelleştirici Krem 149 TL, Gliss Oil Elixir Aqua Revive Sıvı Saç Kremi 119 TL.Signal Seyahat Seti 59,90 TL, Lady Club Vücut Spreyi 79,90 TL, Rexona Deodorant Çeşitleri 129 TL.Oral-B Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 62,90 TL, Difaş Nane Diş Fırçası 74 TL.Duru ürünleri: Duş Jeli (49,90 TL), Türk Hamamı Sabunu 4'lü (75 TL), Hydro Pure Sakura Çiçeği bakım serumu (95 TL), Fresh banyo Sabunu (95 TL).Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 69,75 TL, Rinso Sıvı Bakım Deterjanı Argan Özü 5L 179 TL, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 129 TL.Colgate Max White Purple Diş Macunu 75 ml (WİN İle) 65 TL, Ace Klasik 2 L (WİN İle) 65 TL.Orkid Platinum Özel Seri Gece 125 TL.Çocuk Işıklı Terlik 219 TL, Çocuk Aksesuarlı Terlik 179 TL, Çocuk Çift Toka Terlik 84,95 TL.Sofya Çocuk Sandalet Aksesuarlı 75 TL.Superia marka ürünler: 7 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi (10.499 TL), 3 Programlı Bulaşık Makinesi (9.499 TL), Çay Makinesi (1.499 TL), 313 Litre Kombi No Frost Buzdolabı (15.999 TL).Skytech televizyonlar: 65ST4105 (21.599 TL), 55ST4105 (15.499 TL), 50ST4105 (12.999 TL).Singer Dikiş Makinesi M3405 5.990 TL.Arzum ürünleri: Linda Saç Kurutma Makinesi (799 TL), Streampro Ütü (1.299 TL), Practical Dikey Elektrikli Süpürge (1.499 TL).Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.499 TL.Sinbo ürünleri: Saç Sakal Şekillendirme Cihazı (2.999 TL), Dik Süpürge (3.999 TL).Philips PSG3000/20 Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL.Duracell piller: Simply AA 6'lı (159 TL), Simply AAA 6'lı (127,95 TL).Bu ürünler ve daha fazlası, 11 Ağustos ŞOK Kataloğu 2025 kapsamında hem ŞOK aktüel ürünler raflarında hem de ŞOK Online platformunda yer alıyor.