11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-028'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Villarreal-Barcelona maçı Miami'de oynanacak

LaLiga'nın 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona maçı için tarihi bir adım atıldı. İspanya Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 20 Aralık'ta Miami'de oynanmasını onayladı; şimdi gözler UEFA ve FIFA'dan gelecek kararda.

calendar 11 Ağustos 2025 19:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Villarreal-Barcelona maçı Miami'de oynanacak
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), LaLiga'nın 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasını onayladı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından 20 Aralık'ta oynanacak karşılaşmanın, iki tarafın talebi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinin ev sahipliği yapma isteğinin işleme alınmasının onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Belgeleri alıp inceledikten ve yönetim kurulunun onayını aldıktan sonra, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, FIFA Uluslararası Maç Yönetmeliği ve RFEF tarafından onaylanan uygulama yönetmelikleri uyarınca, 20 Aralık 2025 tarihinde Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanacak maç için FIFA'dan izin alma prosedürlerini başlatmak üzere UEFA'ya bir talepte bulunacaktır." denildi.


LaLiga programına göre, 21 Aralık'ta Villarreal'in sahası Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA'nın onayı gerekiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
