Haber Tarihi: 11 Ağustos 2025 11:29 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 11:29

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Ağustos 2025

Bugün (11 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 11 Ağustos maç takvimi

11 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Ağustos Pazartesi günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 11 Ağustos maç takvimi

11 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig
21:30 Trabzonspor- Kocaelispor

Trendyol 1. Lig
21:30 Esenler Erokspor- Adana Demirspor

Portekiz Premier Lig
20:45 Estoril- Estrela

22:45 Porto- V. Guimaraes

Ligue 2
21:45 Amiens- Reims

Hollanda Eerste Divisie
21:00 Jong AZ- Waalwijk

21:00 Jong PSV- Emmen

Danimarka Süper Lig
20:00 Odense- Randers

İsveç Allsvenskan
20:00 GAIS- Göteborg

20:00 IF Elfsborg- IFK Varnamo

Finlandiya Veikkausliiga
19:00 HJK Helsinki- Ilves

Polonya Ekstraklasa
20:00 Lechia Gdansk- Motor Lublin

Sırbistan Süper Lig
20:00 Javor- Radnicki K.

20:00 Novi Beograd- Zeleznicar

Ukrayna Premier Lig
18:00 Zorya Luhansk- Kudrivka

FFA Kupası - Son 16 Turu
13:00 NE MetroStars- Macarthur


Uluslar Şampiyonası - Grup C
17:00 Güney Afrika- Gine

20:00 Uganda- Nijer

J1 Lig
13:00 Cerezo Osaka- Niigata

Hazırlık Maçları Kulüpler
18:00 Sampdoria- Sestri Levante

18:30 FUS Rabat- UTS

19:30 A. Famagusta- APOEL

20:30 IR Tanger- CODM Meknes
