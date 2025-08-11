Haber Tarihi: 11 Ağustos 2025 11:29 -
Güncelleme Tarihi:
11 Ağustos 2025 11:29
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Ağustos 2025
Bugün (11 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 11 Ağustos maç takvimi
11 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Ağustos Pazartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 11 Ağustos maç takvimi
11 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI
Trendyol Süper Lig
21:30 Trabzonspor- Kocaelispor
Trendyol 1. Lig
21:30 Esenler Erokspor- Adana Demirspor
Portekiz Premier Lig
20:45 Estoril- Estrela
22:45 Porto- V. Guimaraes
Ligue 2
21:45 Amiens- Reims
Hollanda Eerste Divisie
21:00 Jong AZ- Waalwijk
21:00 Jong PSV- Emmen
Danimarka Süper Lig
20:00 Odense- Randers
İsveç Allsvenskan
20:00 GAIS- Göteborg
20:00 IF Elfsborg- IFK Varnamo
Finlandiya Veikkausliiga
19:00 HJK Helsinki- Ilves
Polonya Ekstraklasa
20:00 Lechia Gdansk- Motor Lublin
Sırbistan Süper Lig
20:00 Javor- Radnicki K.
20:00 Novi Beograd- Zeleznicar
Ukrayna Premier Lig
18:00 Zorya Luhansk- Kudrivka
FFA Kupası - Son 16 Turu
13:00 NE MetroStars- Macarthur
Uluslar Şampiyonası - Grup C
17:00 Güney Afrika- Gine
20:00 Uganda- Nijer
J1 Lig
13:00 Cerezo Osaka- Niigata
Hazırlık Maçları Kulüpler
18:00 Sampdoria- Sestri Levante
18:30 FUS Rabat- UTS
19:30 A. Famagusta- APOEL
20:30 IR Tanger- CODM Meknes
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.