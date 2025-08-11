Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Ağustos 2025

11 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Ağustos Pazartesi günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 11 Ağustos maç takvimi



11 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI



Trendyol Süper Lig

21:30 Trabzonspor- Kocaelispor



Trendyol 1. Lig

21:30 Esenler Erokspor- Adana Demirspor



Portekiz Premier Lig

20:45 Estoril- Estrela



22:45 Porto- V. Guimaraes



Ligue 2

21:45 Amiens- Reims



Hollanda Eerste Divisie

21:00 Jong AZ- Waalwijk



21:00 Jong PSV- Emmen



Danimarka Süper Lig

20:00 Odense- Randers



İsveç Allsvenskan

20:00 GAIS- Göteborg



20:00 IF Elfsborg- IFK Varnamo



Finlandiya Veikkausliiga

19:00 HJK Helsinki- Ilves



Polonya Ekstraklasa

20:00 Lechia Gdansk- Motor Lublin



Sırbistan Süper Lig

20:00 Javor- Radnicki K.



20:00 Novi Beograd- Zeleznicar



Ukrayna Premier Lig

18:00 Zorya Luhansk- Kudrivka



FFA Kupası - Son 16 Turu

13:00 NE MetroStars- Macarthur





Uluslar Şampiyonası - Grup C

17:00 Güney Afrika- Gine



20:00 Uganda- Nijer



J1 Lig

13:00 Cerezo Osaka- Niigata



Hazırlık Maçları Kulüpler

18:00 Sampdoria- Sestri Levante



18:30 FUS Rabat- UTS



19:30 A. Famagusta- APOEL



20:30 IR Tanger- CODM Meknes

